  • BIST 9529.77
  • Altın 2751.384
  • Dolar 34.0314
  • Euro 38.0405
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKANetanyahu'dan Lübnan'a saldırıya ilişkin açıklama

Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor

» »
Bugün öğle saatlerinde yer yer yağmur bekleniyor. Sıcaklık 35-38 derece dolaylarında olacak.
Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor

Bugün öğle saatlerinde yer yer yağmur bekleniyor. Sıcaklık 35-38 derece dolaylarında olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre bölge, 27 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, yarın ve perşembe parçalı ve az bulutlu, diğer günler az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde ise 31-34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Rum Meteoroloji Dairesi: Kıbrıs iklim tarihindeki en sıcak temmuz oldu22 Ağustos 2024 Perşembe 12:20
  • Hava sıcaklığı 36-39°C dolaylarında olacak22 Ağustos 2024 Perşembe 10:31
  • Meteoroloji duyurdu: Hafta sonu sağanak bekleniyor22 Ağustos 2024 Perşembe 08:34
  • Hava sıcaklığı 37-40 derece dolaylarında seyredecek21 Ağustos 2024 Çarşamba 08:12
  • Hava sıcaklığı 2 derece düşecek20 Ağustos 2024 Salı 08:44
  • Hava sıcaklığı 2 derece düşecek19 Ağustos 2024 Pazartesi 16:15
  • Sıcaklık 42 dereceye kadar yükselecek19 Ağustos 2024 Pazartesi 08:44
  • Aşırı sıcakların etkisi sürüyor...17 Ağustos 2024 Cumartesi 10:26
  • Sıcaklık 42 dereceye çıkacak16 Ağustos 2024 Cuma 16:00
  • Sıcak ve nemli hava etkili olmaya devam edecek16 Ağustos 2024 Cuma 10:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti