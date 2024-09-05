Öğle saatlerinde yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmin raporuna göre bölgemizde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.
Öğle saatlerinde ise yer yer sağanak yağmur veya gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri olacağı tahmin ediliyor.
Alçak basınç sistemi ve üst atmosferdeki serin, nemli hava kütlesinin etkisiyle hava serinleyecek.
İç kesimlerde sıcaklıkların 34-37°C arasında, sahil bölgelerinde ise 30-33°C arasında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise güney ve batı yönlerinden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği belirtiliyor.
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