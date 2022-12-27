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Öğle yemeklerini arkadaşlarıyla yiyenler dikkat: Kilo aldırıyor

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Özellikle iş hayatının vazgeçilmez molalarından biri olan öğle yemeği yeni bir araştırmanın konusu oldu ve sonuçları şaşkınlık yarattı. Araştırmaya göre; öğle yemeğini arkadaşlarıyla yiyen kadınlar, yalnız yiyenlere göre daha fazla kalori alıyor.
Öğle yemeklerini arkadaşlarıyla yiyenler dikkat: Kilo aldırıyor

İş hayatında kimi zaman önemli iş toplantılarına ortam sağlayan, çoğu zaman ise çalışanlar için günün en keyifli molalarından biri olan öğle yemeğinin kilo alımına ilginç bir etkisi olduğu ortaya çıktı.

Yapılan bir araştırmaya göre; özellikle kadınlar arkadaşlarıyla öğle yemeği yerken ortalama 150 ekstra kalori alıyor. Bir laboratuvar deneyinde, 26 kadın üç gün öğünlerini bir arkadaşıyla geçirirken, üç gününü de yalnız yiyerek geçirdi. Araştırmada kadınların, yanlarından kendilerine eşlik eden biri olması halinde üç gün boyunca fazladan ortalama 540 kalori aldıkları görüldü.

YILDA 4 KİLO ALDIRIYOR

63 kadının katıldığı ikinci bir deneyde de bir kadının başkalarıyla günde en az bir öğün yemek yemesi halinde yılda 4 kilo alma riski taşıdığı bulundu.

Appetite dergisinde yayınlanan araştırmanın yazarı Birmingham Üniversitesi’nden Profesör Suzanne Higgs araştırma sonuçlarıyla ilgili şu şekilde konuştu:

“İnsanlar, arkadaşlarla hızlı bir öğle yemeği bile olsa, sosyal yemenin muhtemelen daha fazla yemek yemeyle bağlantılı olduğunun farkında olmalı. Bu araştırma sadece kadınlara baksa da her iki cinsiyette de aynı etkiyi bekliyoruz. Bu çalışmanın tavsiyesi, arkadaşlarla yemek yemeyi bırakmak ya da her öğünü tek başına yemek değil, belki önceden plan yapmak ve menüden daha sağlıklı bir seçenek sipariş etmek. Arkadaşlarınızı bir akşam yemeğine davet ettiğinizde ise kendinize sabit bir porsiyon almak da iyi bir strateji olabilir.”

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