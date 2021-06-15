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Öğleden sonra yer yer yağış bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, bugün öğleden sonra yer yer kısa süreli sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.
Öğleden sonra yer yer yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgilere göre ülke genelinin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Bugün hava açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu ve yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu geçecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 15-21 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günleri üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugünden sonra genellikle açık az bulutlu olacak, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 32-35, sahillerde ise 26-29 derece, çarşamba günü ise iç kesimlerde 27-30, sahillerde 22-25 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, yarın ise kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek.

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