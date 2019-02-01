Oğlundan yapılan nakille iki probleminden de kurtuldu!

Nevzat Orman’a hem böbrek hem kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Orman oğlundan nakledilen böbrekle iki probleminden de kurtuldu.

İstanbul’da esnaf Nevzat Orman (46) bundan 2.5 yıl önce iki böbreğinin de iflas ettiğini ve nakil gerektiğini öğrendi. Diyalize giren Orman’da buna bağlı kalp yetmezliği de başladı. Doktorların kalbine pil takılması gerektiği ama pil takılırsa böbrek nakli olamayacağını söylediği Orman yaşadıklarını anlattı:

Risk yüksek’ dediler

“Böbrek nakli için farklı merkezlere başvuruyordum. Ancak riskin yüksekliği nedeniyle kimse kabul etmiyordu. Umutsuz yaşamaya devam ederken, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nden nakil için çağırdılar.”

Milliyet'ten Meltem GÜNAY'ın haberine göre; Orman’ın tedavisini başlatan Prof. Dr. Gürkan Tellioğlu, “Hasta bize geldiğinde kalp hareketlerinde ciddi bozulma vardı. Kalp yetmezliği aslında böbrek yetmezliğinden kaynaklanıyordu. Böbrekteki sorun çözüldüğünde otomatik olarak kalp de düzeliyor. Müdahale etmeseydik kalbi bir yerden sonra bu durumu tolere edemeyeceği için hayati tehliye ortaya çıkacaktı. Nevzat Bey örneğindeki bir hastanın bir yıl içinde sağ kalma olasılığı yüzde 50’nin altında. Bu nedenle riskli bir operasyondu” dedi. Ameliyat öncesinde hastaya ardışık diyaliz uygulayarak vücuttaki fazla sıvıyı çektiklerini anlatan Prof. Dr. Tellioğlu, ardından Orman’a oğlu Emrullah Orman’dan (24) alınan böbreğin nakledildiğini anlattı. Nevzat Orman nakille hem böbrek hem de kalp yetmezliğinden kurtuldu.

Kronik böbrek yetmezliği yaşayan hastaların bir grubunda Orman’da olduğu gibi, diyalize başladıktan sonra kalpte fonksiyon kaybı yaşanabildiğini hatırlatan Tellioğlu, “Hastanın diyalize uyum gösterememesi gibi nedenlerle bir grup hastada çok ciddi kalp yetmezliği tablosu gelişiyor. Ancak önemli olan, tedavi edildiğinde bu kişilerin yeni bir böbrek kazanmalarının yanında kalbinin de iyileşmesi” dedi.