  • BIST 102.937
  • Altın 220,661
  • Dolar 5,2133
  • Euro 5,9804
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Oğlundan yapılan nakille iki probleminden de kurtuldu!

» »
Nevzat Orman’a hem böbrek hem kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Orman oğlundan nakledilen böbrekle iki probleminden de kurtuldu.
Oğlundan yapılan nakille iki probleminden de kurtuldu!

İstanbul’da esnaf Nevzat Orman (46) bundan 2.5 yıl önce iki böbreğinin de iflas ettiğini ve nakil gerektiğini öğrendi. Diyalize giren Orman’da buna bağlı kalp yetmezliği de başladı. Doktorların kalbine pil takılması gerektiği ama pil takılırsa böbrek nakli olamayacağını söylediği Orman yaşadıklarını anlattı:

Risk yüksek’ dediler

 

“Böbrek nakli için farklı merkezlere başvuruyordum. Ancak riskin yüksekliği nedeniyle kimse kabul etmiyordu. Umutsuz yaşamaya devam ederken, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nden nakil için çağırdılar.”

 

Milliyet'ten Meltem GÜNAY'ın haberine göre; Orman’ın tedavisini başlatan Prof. Dr. Gürkan Tellioğlu, “Hasta bize geldiğinde kalp hareketlerinde ciddi bozulma vardı. Kalp yetmezliği aslında böbrek yetmezliğinden kaynaklanıyordu. Böbrekteki sorun çözüldüğünde otomatik olarak kalp de düzeliyor. Müdahale etmeseydik kalbi bir yerden sonra bu durumu tolere edemeyeceği için hayati tehliye ortaya çıkacaktı. Nevzat Bey örneğindeki bir hastanın bir yıl içinde sağ kalma olasılığı yüzde 50’nin altında. Bu nedenle riskli bir operasyondu” dedi. Ameliyat öncesinde hastaya ardışık diyaliz uygulayarak vücuttaki fazla sıvıyı çektiklerini anlatan Prof. Dr. Tellioğlu, ardından Orman’a oğlu Emrullah Orman’dan (24) alınan böbreğin nakledildiğini anlattı. Nevzat Orman nakille hem böbrek hem de kalp yetmezliğinden kurtuldu. 

 

Kronik böbrek yetmezliği yaşayan hastaların bir grubunda  Orman’da olduğu gibi, diyalize başladıktan sonra kalpte  fonksiyon kaybı yaşanabildiğini hatırlatan Tellioğlu, “Hastanın diyalize uyum gösterememesi gibi nedenlerle bir grup hastada çok ciddi kalp yetmezliği tablosu gelişiyor. Ancak önemli olan, tedavi edildiğinde bu kişilerin yeni bir böbrek kazanmalarının yanında kalbinin de iyileşmesi” dedi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Burun akıntısıyla başladı, az daha gözünü kaybediyordu!31 Ocak 2019 Perşembe 22:30
  • El ve ayakların çok üşümesine dikkat!31 Ocak 2019 Perşembe 22:15
  • Uzmanlar uyarıyor: Gribe yakalananlar sakın bunları kullanmayın!31 Ocak 2019 Perşembe 22:00
  • Fransa'da riskli diye ameliyet etmediler, Adana'da 1 haftada taburcu oldu31 Ocak 2019 Perşembe 21:57
  • “Aşı reddinin bilimsel bir temeli yok”31 Ocak 2019 Perşembe 17:26
  • Mağusa Hastanesinde eylem ve grev hazırlığı31 Ocak 2019 Perşembe 13:28
  • Dişçi randevusu için 18 ay bekleyen yaşlı adam, en sonunda dişini kendisi çekti31 Ocak 2019 Perşembe 09:54
  • Sağlık Bakanından Mağusa Hastanesi açıklaması31 Ocak 2019 Perşembe 01:42
  • Panik atağınızla yüzleşmelisiniz30 Ocak 2019 Çarşamba 20:50
  • Beyaz ışık Alzheimer'a çare olabilir mi?30 Ocak 2019 Çarşamba 18:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti