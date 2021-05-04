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Oğlunu binlerce dolara satıp parasıyla tatile çıktı

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Hindistan'la birlikte ilginç insan hikayelerinin sıkça gündem olduğu Çin'de bir diğer tuhaf olay yaşandı.
Oğlunu binlerce dolara satıp parasıyla tatile çıktı

Hindistan'la birlikte ilginç insan hikayelerinin sıkça gündem olduğu Çin'de bir diğer tuhaf olay yaşandı.

Ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaletinde bir adam, 2 yaşındaki oğlunu satıp parasıyla ülkeyi turladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yerel basına göre soyadı Şie olan şüpheli, eşiyle boşandıktan sonra kızının velayeti annede, 'Jijajia' lakaplı oğlunun velayeti de kendisinde kaldı. Ancak Şie başka bir şehirde çalıştığı için çocuğu Huzhou şehrindeki kardeşi ve diğer aile üyelerine bıraktı.

​Ancak Şie geçen yıl annesine götüreceğini söyleyerek oğlunu yanına aldı. Günler sonra aile üyeleri çocuğun anneyle görüştürülmediğini anlayınca ve Şie'den haber alamayınca polisle irtibata geçti.

Polis de Şie'nin, oğlunu Çangsu şehrindeki çocuğu olmayan bir çifte sattığını ortaya çıkardı. Oğlu karşılığında 158 bin yuan (24 bin 400 dolar) alan Şie, bu parayı kullanarak yeni eşiyle seyahate çıktı. Çocuk, amcasının yanına geri gönderilirken çift hakkında soruşturma başlatıldı.

Şie ve eski karısının 'başka bir aileye verdikleri 2 kız çocukları' olduğu da iddia edildi ama polisin bunu soruşturup soruşturmadığı bilinmiyor.

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