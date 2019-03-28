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Oğlunu doğurduktan bir ay sonra ikiz bebek doğurdu

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Bangladeşli bir kadın şubat sonunda dünyaya gelen oğlunu kucağına aldıktan bir ay sonra ikiz doğurdu. Doktorları bir ay arayla doğum yapmasının kadının iki rahmi olmasından kaynaklandığını açıkladı.
Oğlunu doğurduktan bir ay sonra ikiz bebek doğurdu

BBC’deki habere göre 20 yaşındaki Arifa Sultana, oğlu doğduktan 26 gün sonra karnında bir sancı hissederek hastaneye gitti. Doktorlar hamile olduğunu söyleyince inanmakta güçlük çeken genç kadın sezaryene alındı. Sultana ikinci rahminden biri kız biri erkek bebek dünyaya getirdi.

Anne ve ikizler dört gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.

Khulna bölgesindeki bir köyde yaşayan Sultana, “Doktor bir ay önce doğum yapmama rağmen hala hamile olduğumu söyleyince şoke oldum. Ama şimdi üç çocuğumla mutluyum”diyerek duygularını ifade etti.

Sultana’nın doktoru Sheila Poddar ise “Bu tıpta çok az rastlanan bir durum. Biz de Arifa kadar şaşkındık. Daha önce hiç iki rahim vakası görmemiştim” dedi. Poddar, çok yoksul olan Sultana’nın hamilelik sırasında ultrason çektirmediği için durumun fark edilmediğini söyledi.

Her iki rahimden de hamile kalarak doğum yapan kadın sayısının 100’ü geçmediğine dikkat çeken Poddar, “Bu 500 milyonda 1 görülen bir durum” dedi.

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