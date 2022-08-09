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Öğrenci dostu ada projesi kapsamında tanıtım kitapçığı hazırlandı

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Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, Öğrenci Dostu Ada projesi kapsamında 22 yükseköğretim kurumunun tanıtıldığı bir kitapçık hazırladı.
Öğrenci dostu ada projesi kapsamında tanıtım kitapçığı hazırlandı

KKTC’de eğitim faaliyeti yürüten üniversiteler ile Atatürk Öğretmen Akademisi hakkında bilgileri içeren kitapçık, öğrencilerde farkındalık yaratılması ve bilgilendirilmesi amacıyla kullanılacak.

Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanarak, belirlenen noktalara dağıtımı yapılacak olan kitapçığa, http://yobis.mebnet.net/kategori/yayinlarimiz internet adresinden de ulaşılabilecek.

Çavuşoğlu’na Takdim Edildi

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Bahçet Çelebi ve daire personeli bu kapsamda, hazırlanan kitapçığı Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na takdim etti.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bilgi çağının gerektirdiği evrensel bilgiye ulaşabilen, bilgiyi kullanabilen, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı, sosyal, kültürel, sportif ve tarihsel değerlere sahip çıkan bireyler yetiştirmeyi kendilerine amaç edindiklerini belirterek, bu amaç doğrultusunda üniversiteler ile birlikte, öğrencilere birçok imkan sunduklarını dile getirdi.

Öğrenci Dostu Ada projesi kapsamında birçok projeyi hayata geçirdiklerini  ve bu çalışmanında onlardan biri olduğu sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, ortaya koydukları vizyon ile yükseköğretimde var olan kalitenin daha da artırılması adına yoğun çaba gösterdiklerini dile getirdi, amaçlarının yükseköğretime en üst düzeyde hizmet vermek olduğunun altın çizdi.

Hazırlanan kitapçığın önemli bir çalışma olduğuna da dikkat çeken Çavuşoğlu, çalışmanın hazırlanmasına katkı koyan Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi personeline teşekkür etti.

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