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‘Öğrenci Dostu Ada’ projesi protokolü imzalandı

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yükseköğrenimde Güz Dönemi Planlaması ve Öğrenci Dostu Ada projesi ile ilgili rektörler toplantısı gerçekleştirildi.
‘Öğrenci Dostu Ada’ projesi protokolü imzalandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yükseköğrenimde Güz Dönemi Planlaması ve Öğrenci Dostu Ada projesi ile ilgili rektörler toplantısı gerçekleştirildi.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan toplantıya Başbakan Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile KOOP Bank yetkilileri de katıldı…

Toplantıda ayrıca “Öğrenci Dostu Ada” projesine ilişkin protokol imzalandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nasım Çavuşoğlu, protokol imzalanmadan önce yaptığı konuşmada, “Üniversite adası Kıbrıs” algısından vazgeçerek, “Öğrenci dostu ada” konseptine geçileceğini söyledi.

Bu konseptle öğrencilere yönelik atılımlar yapılabileceğine işarete eden Çavuşoğlu, hükümetin de destek için elinden geleni yapacağını belirtti.

Başbakan Ersin Tatar da, ekonominin ve turizmin öğrenci akışı olmadan ayakta duramayacağını ifade etti.

Öğrenci akışının devam etmesi için öğrencilerin korunması, sahip çıkılması ve istismar edilmemesi gerektiğini kaydeden Tatar, “bu kart da o anlamda bir katkıdır” dedi.  

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