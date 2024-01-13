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Öğrenci olarak geldiler... Kaçaklar mahkemede: 2 bin 295 gündür kaçak…

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Öğrenci olarak giriş yapan ancak eğitimlerini tamamlamadan kaçak olarak ikamet eden beş Nijerya vatandaşı şüpheli (E.U.A, J.O.O, E.P.E, K.İ,M ve E.T.E.) tutuklandı ve mahkemeye çıkarıldı.
Öğrenci olarak geldiler... Kaçaklar mahkemede: 2 bin 295 gündür kaçak…

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hasan Kabadayılar olayla ilgili bulguları aktardı.

Kabadayılar, huzurda bulunan zanlılar E.U.A, J.O.O, E.P.E, K.İ,M ve E.T.E’nin KKTC’de İkamet İzinsiz bulunmak suçundan methaldar olduklarını mahkemeye aktardı.

Polis, 12 Ocak 2024 tarihinde 18:45-19:25 saatleri arasında Lefkoşa Göçmenköy adresinde LPM C.Ö.Ş Şubesi tarafından mahkeme emri ile yapılan aramada; yapılan kontroller neticesinde zanlı E.U.A’nın 30.09.2017 tarihinden itibaren toplam 2295 gündür, zanlı J.O.O’nun 30.09.2021 tarihinden itibaren 834 gündür, zanlı E.P.E’nin 30.09.2019 tarihinden itibaren 1565 gündür, zanlı K.İ,M’nin 30.09.2023 tarihinden itibaren 104 gündür, zanlı E.T.E’nin 03.04.2023 tarihinden itibaren toplam 284 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

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