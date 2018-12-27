Öğrenci otobüsüne çarpmamak için direğe vurdu

Öğrenci taşıyan otobüse çarpmamak ve öğrencilerin yaralanmasına neden olmamak için direksiyon kıran Bekir Altınkaynak, elektrik direğine çarparak başından yaralandı.
İskele’de Bekir PAşa Lisesi futbol sahası önünde meydana gelen kazada, yaralanan sürücü Deniz Altınkaynak, hasarlanan aracından orada bulunan vatandaşlar tarafından çıkartıldı. Başını çarptığı için kafa travması geçirdiği öğrenilen sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Meydana gelen kazada sürücü Deniz Altınkaynak, hastanede müşahade altına alınırken, araçta büyük hasar meydana geldiği öğrenildi.
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