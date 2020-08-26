'Öğrenci sayısında artış olacak'

Başbakan Ersin Tatar, Mağusa'da temasları sırasında yaptığı açıklamada ülkeye gelecek üniversite öğrencisi sayısında artış olacağını söyledi.

YÖK'ün kesin verileri bugün açıklayacağına işaret eden Başbakan Tatar, " YÖK'ten İlk aldığımız bilgilere göre, pandemiye rağmen KKTC'ye gelecek öğrenci sayısında artış sağlanmıştır. Bu önemli bir başarıdır. Ciddi girişimlerimiz sonuç vermiştir. Emeği geçenleri kutlamak lazım. Böylesi dönemde bu gelişme bizleri çok sevindirmiştir" dedi.