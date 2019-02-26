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Öğrenci taşımacılığında 500 Bin Liralık vurgun!

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Öğrenci taşımacılığında 500 Bin Liralık vurgun!
Öğrenci taşımacılığında 500 Bin Liralık vurgun!

Teftiş ve İnceleme Kurulu’nun 2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci döneminde Şehit Turgut Ortaokulu ile Lefke Gazi Lisesi’ne öğrenci taşımacılığı raporunda, biri oldukça yüklü olmak üzere birkaç şirket devletten toplamda 419 Bin TL haksız tahsilat yaptığı ortaya çıktı.

 

FORMLARDA OYNANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları sözleşmelerde taşıdıkları öğrenci sayısını, beyan edilen formlarda olduğundan fazla göstererek Bakanlığa fatura eden bazı şirketlerin ise Orta Öğrenim Dairesi’nde çalışan uzman bir personeli “kişisel ilişki ve yardım bahanesi” ile imzaları attırdıkları öğrenildi.

 

YAKLAŞIK YARIM MİLYON TL

Hazırlanan Teftiş raporuna göre Milli Eğitim  Bakanlığı'nda görevli Öğretim Uzmanı E.U hakkında disiplin soruşturması açılması, firmalar ile ilgili olarak  ise gerekli yasal işlemlerin yapılması için Hukuk dairesine gönderilmesi tavsiye edildi.

 

RAPORDA ADI GEÇEN ŞİRKETLER

Hazırlanan Teftiş raporuna göre, 13 sözleşmeli Yorulmaz Akva Komandit Şti’ye 378 bin 563 TL, 2 adet sözleşmeli Ali Kali’ye 35 bin 695 TL,  1 adet sözleşmeli Omurtakİşt. Ltd’ye4 Bin 766 TL olmak üzere toplam 419 bin TL’lik fazladan ödeme yapıldığı belirtildi.

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