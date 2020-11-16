  • BIST 1.293
  • Altın 469,647
  • Dolar 7,7205
  • Euro 9,1449
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1748 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

Öğrenci yurdunda kız arkadaşını darp edip,tecavüz etti

» »
Girne’de meydana gelen ciddi darp ve cinsel tecavüz suçlarından dolayı tutuklanan Selim Taptık dün mahkemeye çıkarıldı.
Öğrenci yurdunda kız arkadaşını darp edip,tecavüz etti

Girne’de meydana gelen ciddi darp ve cinsel tecavüz suçlarından dolayı tutuklanan Selim Taptık dün mahkemeye çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Artan,  zanlının 11 Kasım 2020 tarihinde Girne’de özel bir öğrenci yurdunda kız arkadaşını saçlarından çekip, yüzüne tokat atıp darp ettiğini, daha sonra iki kez oral seks yaptırdığını ve tecavüz suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının şikâyet üzerine gözaltına alındığını, müştekinin ise doktor kontrolünden geçirilerek, kan ve tırnak arası örneği alındığını söyledi. Polis, müştekinin ikinci ifadesinde vajinal yoldan da tecavüze uğradığını söylediğini, bu nedenle yeniden doktor kontrolünden geçirildiğini söyledi. Polis memuru Artan, zanlının ifadesinde ciddi darbı kabul ettiğini ifade etti. Olayla ilgili 4 kişiden ifade aldıklarını, soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, ayrıca müşteki ile zanlının adli tıp doktoru kontrolünden de geçirileceğini belirterek, 8 gün süre istedi.

Mahkeme zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP Milletvekili Şahiner:“UBP-HP hükümetinin bıraktığı enkaz, altından kalkılamayacak duruma geliyor”16 Kasım 2020 Pazartesi 18:46
  • İncirli:Pandemi hastanesi açıldıktan sonra teşkilatlanması nasıl yapılacak?16 Kasım 2020 Pazartesi 18:44
  • Şahali: Yeni bir Cumhurbaşkanlığı sarayının gündeme gelmesi “onur kırıcı”16 Kasım 2020 Pazartesi 18:42
  • İzcan:“BM kararlarını yok sayan bir zihniyetle karşı karşıyayız”16 Kasım 2020 Pazartesi 18:36
  • Yarın 5 buçuk saat elektikler kesilecek16 Kasım 2020 Pazartesi 18:35
  • İzcan:''Erdoğan'ın iki devletli çözüm talebi kabul edilemez.''16 Kasım 2020 Pazartesi 18:28
  • AB, İnsan Ticareti İle Mücadelede İş Birliğinin Önemini Vurgulayacak16 Kasım 2020 Pazartesi 17:51
  • Kıbrıs Gazisi Emekli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Aksel, askeri cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı16 Kasım 2020 Pazartesi 17:39
  • KTMMOB’den pandemi hastanesi açıklaması16 Kasım 2020 Pazartesi 17:34
  • Bakan Oğuz, TC Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile bakanlığı’na bağlı daı̇relerı̇n müdür ve yetkı̇lı̇lerı̇ ı̇le görüştü16 Kasım 2020 Pazartesi 17:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti