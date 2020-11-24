  • BIST 1.321
  • Altın 466,000
  • Dolar 8,0060
  • Euro 9,5077
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2 pozitif vaka!

Öğrenci yurdunda kız arkadaşını darp edip,tecavüz etti...Teminatla serbest

» »
Girne’de meydana gelen ciddi darp ve cinsel tecavüz suçlarından dolayı tutuklanan Selim Taptık dün mahkemeye çıkarıldı.
Öğrenci yurdunda kız arkadaşını darp edip,tecavüz etti...Teminatla serbest

Girne’de meydana gelen ciddi darp ve cinsel tecavüz suçlarından dolayı tutuklanan Selim Taptık dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Artan,  zanlının 11 Kasım 2020 tarihinde Girne’de özel bir öğrenci yurdunda kız arkadaşını saçlarından çekip, yüzüne tokat atıp darp ettiğini, daha sonra iki kez oral seks yaptırdığını ve tecavüz suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının şikâyet üzerine gözaltına alındığını, müştekinin ise doktor kontrolünden geçirilerek, kan ve tırnak arası örneği alındığını söyledi. Polis, müştekinin ikinci ifadesinde vajinal yoldan da tecavüze uğradığını söylediğini aktardı. Polis memuru Artan, zanlının ifadesinde ciddi darbı kabul ettiğini ifade etti.  Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden Artan, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme iki kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması ve zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TDP:CTP bizsiz 26 ya ulaşırsa bizim o hükümette olmamıza gerek yoktur24 Kasım 2020 Salı 18:21
  • KTÖS: “Ülkede Cinsiyet Eşitsizliği Artmaktadır”24 Kasım 2020 Salı 18:08
  • KAYAD’dan 25 Kasım mesajı: “Ev içi şiddet yasasını meclis’e sunacağız… Yasa acilen geçirilmeli”24 Kasım 2020 Salı 18:06
  • Baybars: “Kadına karşı cinsiyet temelli tehdit, baskı, psikolojik, fiziksel her türlü şiddete karşı mücadelemizi yükseltmeliyiz”24 Kasım 2020 Salı 18:05
  • Cumhurbaşkanı Tatar Emekli Mücahitler Derneği Heyetini Kabul Etti24 Kasım 2020 Salı 18:04
  • Güney'den çalınan araçla yakalanmıştı, teminatla serbest24 Kasım 2020 Salı 18:02
  • Özersay Spehar’la Görüştü24 Kasım 2020 Salı 17:44
  • İçişleri Bakanı Baybars, Ziyamet, Yeşilköy, Sipahi Ve Yenierenköy'ü Ziyaret Etti24 Kasım 2020 Salı 17:43
  • Süt bedelleri ödeniyor24 Kasım 2020 Salı 17:39
  • CTP ve HP Görüştü... Hedef Geniş tabanlı bir teknokrat seçim hükümeti24 Kasım 2020 Salı 16:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti