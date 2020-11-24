Öğrenci yurdunda kız arkadaşını darp edip,tecavüz etti...Teminatla serbest

Girne’de meydana gelen ciddi darp ve cinsel tecavüz suçlarından dolayı tutuklanan Selim Taptık dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Artan, zanlının 11 Kasım 2020 tarihinde Girne’de özel bir öğrenci yurdunda kız arkadaşını saçlarından çekip, yüzüne tokat atıp darp ettiğini, daha sonra iki kez oral seks yaptırdığını ve tecavüz suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının şikâyet üzerine gözaltına alındığını, müştekinin ise doktor kontrolünden geçirilerek, kan ve tırnak arası örneği alındığını söyledi. Polis, müştekinin ikinci ifadesinde vajinal yoldan da tecavüze uğradığını söylediğini aktardı. Polis memuru Artan, zanlının ifadesinde ciddi darbı kabul ettiğini ifade etti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden Artan, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme iki kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması ve zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.