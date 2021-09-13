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“Öğrenciler antijen testlerini yığılmayı önlemek amacıyla haftanın herhangi bir günü yaptırabilirler”

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“Öğrenciler antijen testlerini yığılmayı önlemek amacıyla haftanın herhangi bir günü yaptırabilirler”
“Öğrenciler antijen testlerini yığılmayı önlemek amacıyla haftanın herhangi bir günü yaptırabilirler”

Sağlık Bakanlığı, öğrencilerin haftalık antijen testlerinde yığılmayı önlemek amacıyla haftanın herhangi bir günü test yaptırabileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Okullar için öğrenciler haftalık antijen testlerini yığılmayı önlemek amacıyla haftanın herhangi bir günü yaptırabilirler. Öğrencilerin test yaptırdıkları günden itibaren 7 gün boyunca sonuçların geçerli olması nedeniyle haftanın herhangi bir günü randevu alınabilmektedir. Örneğin Eylül ayının 15’inde yapılan test sonucu ayın 22’sine kadar geçerli olacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur.”ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

Antijen testleri aşağıda yer alan kriterlere uygun kişilere ücretsiz olarak yapılmaktadır:

• Çift doz aşılı kişiler

• Son 6 ay içinde Covid-19 atlatmış kişiler

• Covid-19 hastalığı geçirdikten sonra tek doz aşı yapmış kişiler

• 18 yaş altında olanlar –( 6 yaşın altında ailenin isteğine bağlı )

• Sağlık sorunu nedeniyle aşı yaptıramayacağını belgeleyen kişiler

• Sosyal yardım alanlar

Yukarıda belirtilen kriterlere uyan kişiler ücretsiz Antijen testleri için basvuru.lab.gov.ct.tr adresine girip kayıt yaptırdıktan sonra seçilebilecek laboratuvarlarda veya merkezlerde testlerini yaptırabilirler.

Kayıt yaptıramayan kişilerin kayıtları test için gittikleri laboratuvar veya merkezler tarafından yapılacaktır.

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