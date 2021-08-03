Öğrenciler aşı sertifikasına çözüm bekliyor

TDP Gençlik Örgütü'nün yaptığı açıklama;

TDP Gençlik Örgütü olarak Kuzey Kıbrıs’tan eğitim görecekleri ülkelere gitmek için seyahat eden öğrenci arkadaşlarımızın yaşadığı KKTC aşı sertifikası sorunu ile ilgili çok fazla şikayet almaktayız.



KKTC’de aşılanan öğrenci arkadaşlarımızın aşı kartları tanınmadığı için bazı ülkelere girişlerinde karantinaya girmeleri ve ciddi meblağlarda karantina ücreti ödemeleri talep edilmektedir. Öğrenci burslarını ödemekte fazlasıyla geciken UBP-DP-YDP azınlık hükümeti bugün de ortaya koydukları öngörüsüzlüğün bedelini öğrencilere ödetmek niyetindedir. Sorun ortaya çıktı çıkalı açıklama yapma zahmetinde bulunmayanlar bilmelidirler ki o koltuklarda oturdukları sürece bu sorumluluktan kaçamayacaklardır.



Yürütme erkini elinde tutan ancak her gün ortaya çıkan sorunlarla bulundukları makamları dolduramadıkları ayyuka çıkmış KKTC Cumhurbaşkanlığı ve UBP-DP-YDP azınlık hükümetini bir kez daha sorumluluklarının gereğini yapmaya davet ederiz.



Kıbrıslı Türk gençler, başta Kıbrıs Türk Toplumu Lideri olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türkiye, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği yetkilileri ile diplomasi yürütmesini, öte yandan Cumhurbaşkanlığı’nın altında çalışan İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk üyelerinin Kıbrıslı Rum muhatapları ile görüşerek aşı sertifikası sorununu çözmelerini beklemektedir.



BK-KTÖF’ün KTÖS aracılığıyla aşılanmayan öğrencilerin güneyde aşılanmaları için oluşturdukları başvuru formunu öğrenci arkadaşlarımızın bilgisine getirmek isteriz:



https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeaj0YboHY.../viewform...



Öğrencileri yok sayan, görmezden gelen her zihniyetin kaybetmeye mahkum olduğunu bir kez daha hatırlatır, konunun takipçisi olduğumuzu tüm kamuoyuna ile paylaşırız