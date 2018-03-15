Öğrenciler bile böyle yaparsa!..

Taner ULUTAŞ

Okul spor etkinliklerine bile sıçrayan kırıp, dökme ve kavga olayları tepki toplamaya başladı. Atatürk Kompleksi içerisindeki Atatürk Spor Salonunda, meydana gelen olayda, tesise zarar verilmesi tepkilerin büyümesine neden oldu.

Spor Yazarı İbrahim Özsoy sosyal medyada yaptığı paylaşımında, yazıklar olsun. Kırma, dökmeler devam ediyor. Kapılara vurulan tekmeler, Atatürk Spor Salonunda dövülen sporcular işin giderek büyümekte olduğunu gösteriyor. Bu küçük yaştaki öğrenciler böyle yaparsa, yarın büyüdükleri zaman Allah bilir neler yapmazlar dedi.

İbrahim Özsoy açıklamasına devamla Bu kırmalar dökmelerin sıkça olduğu ve bunun önüne geçilmiyor. Bu öğrencilerin tespit edilerek kırıp döktüklerinin faturası ailelerine gönderilsin. Okulların isimlerini şimdilik belirtmiyorum. Ancak Eğitim Bakanlığı ve okul yetkilileri bu kıran ve döken öğrencilere en ağır cezayı vermelidir ifadesinde bulundu.