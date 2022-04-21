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Öğrenciler, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler'i Ziyaret Etti

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Değirmenlik Belediyesi hudutlarındaki okullarda okuyan öğrenciler, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret etti.
Öğrenciler, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler'i Ziyaret Etti

Değirmenlik Belediyesi hudutlarındaki okullarda okuyan öğrenciler, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında çocuklarla bir araya gelen Karavezirler, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı, çocukları yetiştiren öğretmen ve velilere teşekkür etti.  

Karavezirler, Şht. Mehmet Eray İlkokulu Müdür Muavini Mevhibe Harper, Değirmenlik İlkokulu Müdürü Nedime Karasel Ayda, Meriç-Balıkesir İlkokulu Müdürü Halil Gaziler ve Cihangir-Düzova İlkokulu Müdürü Erhan Ceylanlı’nın öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdikleri 23 Nisan ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Ali Karavezirler, gelecekte çocukları çok güzel yerlerde görmek istediğini belirtti.

Çocukları makam koltuğuna oturtarak, belediye başkanlığı görevini temsili olarak çocuklara devreden Karavezirler, çocukların başkan olmaları halinde neler yapacaklarına dair fikirlerini dinledi.

Karavezirler, “Siz bizim geleceğimizsiniz. Sizler özelde Değirmenlik beldesinin, genelde de ülkemizin temel taşlarısınız” şeklinde konuştu

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