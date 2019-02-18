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Öğrenciler desr başı yaptı

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Yarıyıl tatilini tamamlayan öğrenciler ve öğretmenler bu sabah ders başıyaptı
Öğrenciler desr başı yaptı

31 Ocak’ta karnelerini alıp yarıyıl tatiline çıkan yaklaşık 48 bin anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için bugün ders zili çaldı.

İlkokullarda ikinci dönem 17 Haziran’da karne ve ilkokul tamamlama belgelerinin verilmesiyle tamamlanacak.

Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağı okullarda öğrenim görenler ise karnelerini 10 Haziran’da alacak. 2019-2020 öğretim yılı ise 16 Eylül’de başlayacak.

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