  • BIST 5.056,72
  • Altın 1243.625
  • Dolar 19.4
  • Euro 21.2773
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

Öğrenciler, Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay’ı ziyaret etti

» »
Öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti.
Öğrenciler, Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay’ı ziyaret etti

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Şehit Hüseyin Akil İlkokulu ve Alasya İlkokulu’ndan çocukların, okullarını ve arkadaşlarını temsilen gerçekleştirdiği ziyarette, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, koltuğunu çocuklara devretti. Çiçek taktim ettikleri Uluçay ile sohbet eden çocuklara, hediyeler de verildi.

Çocuklar belediye başkanlığı makamında hem okulları hem de Mağusa kenti için hayallerini ve belediye başkanı olmaları halinde yapmak istedikleri projeleri anlattılar.

Alasya İlkokulu’ndan Sıla Selden Abiç, başkan olsaydı; Mağusa’da çocuklar için bilim merkezleri kuracağını söylerken, kentte daha çok yeşil alan, kapalı spor alanları ve tramvay olmasını istediğini dile getirdi.

Seyit Ali Bilgen de, önceliğinin okulu olduğunu, Alasya İlkokulu’nda halı sahanın çim saha olmasını istediğini ve yine okullarında  spor salonu olmasını istediğini belirtti. Bilgen, başkan olması halinde yolları düzelteceğini de söyledi.

Derin Dikmen de, Mağusa’da çocukların daha kaliteli zaman geçirebilmesi için daha çok oyun parkı olmasını istediğini belirtirken, Mağusa’nın daha çok sosyal etkinliklerin düzenlendiği ve depreme dayanıklı evlerin olduğu bir kent olmasını istediğini söyledi.

Şehit Hüseyin Akil İlkokulu’ndan Mira Çakır da, kente daha çok park yapmak ve mevcut parkları da düzeltmek istediğini kaydetti.

Nesil Kasapoğlu da, kendisinin paten ve bisiklet sürebildiğini ancak mahallelerinde kaldırıma araçlar park ettiği için yolların paten ve bisiklet sürmesi için tehlikeli olduğunu, kendisinin belediye başkanı olması halinde Mağusa’ya paten bisiklet ve kaykay yolları yapacağını söyledi.

Salih Emir Bingöl de, bisiklet sürmek için güvenilir yollar olmasını isterken, aynı zamanda okullarında kapalı yüzme havuzunun da olmasını istedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ise, ziyaret vesilesi ile tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Uluçay, çocukları, bir konuda karar verirken aile ile paylaşılmasının önemli olduğunu ancak karar vermede irade göstermenin son derece önemli olduğunu kaydetti. Uluçay, “sizin adınıza kimsenin karar vermesine müsaade etmeyin, iradenin insanın kendisinde olması çok önemlidir” nasihatinde bulundu.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak19 Nisan 2023 Çarşamba 14:42
  • Gönyeli'de Doğal Afet ve Deprem Konuşuldu19 Nisan 2023 Çarşamba 14:21
  • Meclis Genel Kurulu'nda “Çocuk Hakları” gündemli temsili özel oturum yapıldı19 Nisan 2023 Çarşamba 13:32
  • Güney Koreli çift, depremzedeler için topladıkları bağışı Büyükelçiliğe iletti19 Nisan 2023 Çarşamba 13:09
  • Mesarya Belediye Başkanı Latif: Yargımıza güvenimiz sonsuz19 Nisan 2023 Çarşamba 13:01
  • Altuğra: Nüfusumuz patladı, hastaneler yetersiz19 Nisan 2023 Çarşamba 11:45
  • Bazı Ödemeler Bugün Gerçekleştirilecek19 Nisan 2023 Çarşamba 11:38
  • Akansoy: Ahmet Ünsal, CTP döneminde görevinden alınacak19 Nisan 2023 Çarşamba 11:23
  • Gönyeli Alayköy Ramazan Bayramına Hazır19 Nisan 2023 Çarşamba 11:10
  • Polisten Ramazan Bayramı Açıklaması19 Nisan 2023 Çarşamba 10:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti