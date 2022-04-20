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Öğrenciler Girne'de Belediye Başkanlığı Koltuğuna Geçti

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Öğrenciler Girne'de Belediye Başkanlığı Koltuğuna Geçti
Öğrenciler Girne'de Belediye Başkanlığı Koltuğuna Geçti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Karaoğlanoğlu İlkokulu'ndan bir grup 5. sınıf öğrencisi, Okul Müdür Muavini Özle Işıman ve Okul Müdürü Ayşem Tomgüsehan Girne Belediye Başkanlığına ziyarette bulundu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün proje çalışması kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın daveti üzerine Adana’da olması nedeniyle Girne Belediye Başkanlığı vekilliğini yürüten Asbaşkan Hakan Onurlu çocuklarla anı fotoğrafı çektirerek, söyleşi gerçekleştirdi ve hediyeler verdi. 

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 23 Nisanlarda geleneksel hale gelen, çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları, Girne Belediyesi Başkanlığında da Asbaşkan Hakan Onurlu’nun makamını bir süreliğine öğrencilere teslim etmesiyle gerçekleşti. Girne Belediyesi’ni ziyarete gelen çocuklar tek tek Başkan koltuğuna oturarak, yapmak istedikleri fikirleri dile getirdi ve çeşitli birimlere talimatlar verdi. 

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Girne Belediyesi Asbaşkanı Hakan Onurlu yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının önemine dikkat çekerek, gençlerin ilerde yönetici koltuklarında yerlerini alacaklarını dile getirdi. 

Tüm çocukların bayramını kutlayan Onurlu, Başkanlık koltuğuna oturan gençlerin okullarındaki eksiklikleri dile getirdiklerini belirterek, Girne Belediyesi olarak bölgedeki tüm okullara imkânlar dahilinde her zaman yardımda bulunduklarını ve gereken her şeyi yapacaklarını ifade etti. 

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