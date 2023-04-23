Öğrenciler GKK'yı ziyaret etti

Öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı ve Alay Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Bazı okullardan oluşturulan öğrenci heyeti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı ve Alay Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Dikmen İlkokulu, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu, Yedidalga İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Lapta İlkokulu, Gazi İlkokulu ve Çatalköy İlkokulları öğrencilerinden oluşan heyetin ziyaretinde öğrenciler kısa süreliğine komutanlık makamlarına oturtuldu.