  • BIST 4.957,66
  • Altın 1246.505
  • Dolar 19.2234
  • Euro 21.0555
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

Öğrenciler Gönyeli’de fidan dikti

» »
Orman Haftası nedeniyle Gönyeli’ye fidan dikildi.
Öğrenciler Gönyeli’de fidan dikti

Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu ile Gönyeli-Alayköy Belediyesi iş birliğinde öğrenciler, okulun arka kısmındaki alana fidan dikti. Etkinlikte, Orman Haftası’na yönelik şiir okundu, gösteri yapıldı.

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da öğrencilerle birlikte fidan dikti. 

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu Okul Müdürü Selva Kaçmaz, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek, ormanları korumak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ise böyle anlamlı bir etkinlikte çocuklarla olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, böyle etkinliklere katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Amcaoğlu, “Bugün dikilecek fidanlar geleceğimizi yeşertecek” diyerek iklim değişikliğiyle mücadelede en etkili yönteminin ağaç dikmek olduğunu da vurguladı.

Öğrenciler fidan dikiminin ardından okullarında piknik de yaptı.

Fidan dikilen alanın bakımının Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin Park Bahçeler Birimi tarafından yapılacağı da ifade edildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akansoy: Kavazoğlu ve Miaşulis, adanın birleşme mücadelesinin sembolüdür04 Nisan 2023 Salı 16:09
  • KTÖS ile KTOEÖS “Gazimağusa’ya ilahiyat koleji” yapılacağı açıklamasını eleştirdi04 Nisan 2023 Salı 16:06
  • Cesurer: “Arızaları gidermeye çalışan ekipleri polis içeri alıyor”04 Nisan 2023 Salı 15:55
  • Akansoy: Kavazoğlu ve Miaşulis, adanın birleşme mücadelesinin sembolüdür04 Nisan 2023 Salı 15:51
  • Çavuşoğlu: Usulsüz hiçbir iş yapmadım04 Nisan 2023 Salı 15:16
  • Tuğcu: Kesintileri kimin yaptığını açıklayacağız04 Nisan 2023 Salı 15:07
  • Makine Mühendisleri Odası: İhale yasasındaki değişiklik gerekçesi kamu yararına değil04 Nisan 2023 Salı 15:05
  • İstatistik Kurumu: Yıllık enflasyon yüzde 66.97’ye yükseldi04 Nisan 2023 Salı 14:45
  • İrsen Küçük Ortaokulu öğrencileri Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etti04 Nisan 2023 Salı 14:19
  • Öztürkler: Dijital Hizmetlerde En Önemli Kazanım İnsanımıza Online, Çağdaş Hizmet Kapısını Açmaktır04 Nisan 2023 Salı 13:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti