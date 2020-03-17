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Öğrenciler için ‘karantina oteli’ Fahri Altınör sahibi olduğu Malpas Otel olacak

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Öğrenciler için ‘karantina oteli’ Fahri Altınör sahibi olduğu Malpas Otel olacak
Öğrenciler için ‘karantina oteli’ Fahri Altınör sahibi olduğu Malpas Otel olacak

Dün Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt’un Mağusa Devlet Hastahanesine özel klinik yardımından sonra bugünde eski Türk Ocağı Başkanı spor adamı Fahri Altınör sahibi olduğu otelini yurt dışından gelecek olan öğrencilere açmak için karantina otel olmayı kabul ederek destek verdi

Başbakan Ersin Tatar’ın yurt dışından gelen öğrenciler için bir oteli ‘karantina oteli’ haline getireceklerini duyurması üzerine bu otelin Malpas Otel olacağı öğrenildi.

Bazı bakanların şu sıralarda otelde inceleme yaptıkları , otel içerisinde bulunan belli bir bölümün ayrıldığını ve karantina koşulları için hazırlandığı öğrenildi.

Fahri Altınör, böyle bir zamanda birlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini, kendisinin de üzerine düşen vazife neyse yapmaya hazır olduğunu belirterek zamanın birlik olma zamanı olduğunu ve yaşanan süreci seyretmekle yetinmeyeceklerini açıkladı.

Altınör ellerinden gelen desteğin fazlasını vermeye hazır olduklarını belirtti.

 

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