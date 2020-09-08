Öğrenciler karantina ücretini ödemeyecek

Bakanlar Kurulu bugün aldığı karara göre KKTC'ye gelip 7 gün karantinaya girecek olanlar karantina ücretlerini kendileri ödeyecek.
Üniversite öğrencileri karantina ücretlerini ödemeyecek.
Sağlık ve sevkle yurt dışına giden yurttaşlar da ödemeyecek.
Bakanlar Kurulu bugün aldığı karara göre KKTC'ye gelip 7 gün karantinaya girecek olanlar karantina ücretlerini kendileri ödeyecek.
Üniversite öğrencileri karantina ücretlerini ödemeyecek.
Sağlık ve sevkle yurt dışına giden yurttaşlar da ödemeyecek.
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