Öğrenciler sporda engelleri kaldırdı...

Yakın Doğu Koleji Basketbolcuları özel eğitim alan öğrencilere destek olmak, toplumdaki farkındalığı artırmak ve sporun birleştirici yönünü vurgulamak amacıyla düzenlenen “Engelsiz Turnike Basketbol Turnuvası”na katılarak destek verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yer alan turnuvaya Yakın Doğu Koleji, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi, Algım Özel Eğitim Merkezi, Lefkoşa İş Eğitim Merkezinin katıldığı belirtildi.

Yakın Doğu Koleji müdürü, idarecileri, Beden Eğitimi Bölüm Başkanı, öğretmen ve öğrencileri de tüm takımları desteklemek amacıyla turnuvada hazır bulundu.

Yakın Doğu Koleji Özel Ödül Aldı...

Yakın Doğu Koleji’nin Turnuva Özel Ödülüne layık görüldüğü müsabakada, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi şampiyon, Algım Özel Eğiitm Merkezi 2. ve Lefkoşa İş Eğitim Merkezi de 3. oldu.

“Böyle Etkinlikler Özel Eğitimli Çocukların Gelişiminde Önem Taşıyor”

Turnuvaya ev sahipliği yapan Algım Özel Eğitim Merkezi Müdürü Evren Karademir, turnuvayla ilgili yaptığı açıklamada bu yıl üçüncüsü gerçekleşen turnuvanın, özel çocukların diğer akranları ile tanışmaları, onlarla kaynaşmaları ve birlikte eğlenebilme fırsatı bulabildiklerini söyledi.

Özel Eğitim Merkezi Müdürü Karademir, bu tür etkinliklerle, engelli bireylerin onlarla birlikte olduğunuzda engelleri aşabilmekte sportif, kültürel, sosyal gibi birçok alanda kendilerini gösterdiğine dikkat çekti. Karademir, basketbol oynayarak dostluk, rekabet, kazanma ve kaybetme duygularını yaşamalarının amaçlandığını ve bunun da başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Arkan: “ Spor Engelli Bireylere Farklı Bir Pencere Açıyor”

Yakın Doğu Koleji Müdürü Işılay Arkan tunuva sonrası verdiği bilgide, sporun, sağlıklı ve mutlu bir yaşam için gerekli bir uğraş olduğunu ve tüm insanlar için önemine değindi.

Sporun, engelli bireyler için daha farklı bir önemi olduğunu vurgulayan Kolej Müdürü Arkan, zaten yaşamlarında bir çok engelle karşılaşan ve bu engellerin yarattığı stresle birlikte yaşayan engelli bireylere, sporun yeni bir pencere açtığını belirtti.

Yakın Doğu Koleji olarak farkındalık yaratmak adına gerçekleştirilen her türlü etkinlikte okul olarak öncü olduklarını dile getiren Işılay Arkan, öğrencilerine kazandırdıkları en güzel olgunun da bu olduğunu sözlerine ekleyerek “hayatın içinde olma, dayanışma, birlik ve beraberlik adına olan tüm sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktan gurur duyuyoruz” dedi.