Öğrenciler Zeytinle İlgili Bilgilendirildi

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından “Zeytin, zeytin ürünleri ve ülkemiz için önemi “ konulu bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminer, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde yer aldı.

Seminerde, Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Karanfiloğlu tarafından adamızda zeytinin önemi, varlığı, geçmişi, günümüzde ve gelecekteki durumu hakkında öğrencilere bilgi verildi. Zeytinin ülke tarımı ve kültürel miras için önemi vurgulanırken, Enstitü bünyesinde zeytin ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar hakkında da öğrenciler bilgilendirildi.

Etkinlikte, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 9 Fen Sınıfı öğrencileri ise Kıbrıs Tarihi dersi kapsamında öğretmenleri Hülya Tek başkanlığında zeytinle ilgili hazırlamış oldukları projeyi tanıttı. Proje kapsamında kitapçık basarak, pano oluşturan ve stant kuran öğrenciler, zeytinin önemi hakkında farkındalık yarattı. Okul Müdürü Yusuf İnanıroğlu sorumlu Muavin Gülfen Öyçüm de öğrencileri projelerinden dolayı kutladı

Okul idarecileri, öğretmen, öğrenci ve çalışanlara etkinlik çerçevesinde hazırlanan ürünlerin satışı yapılarak, ihtiyaçlı öğrencilere katkı sağlandı. Etkinlik sırasında, okul bahçesinde sembolik zeytin fidanı da dikildi.