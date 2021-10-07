Öğrencilerden Lefkoşa Hayvan Barınağı'na ziyaret

Çeşitli okul ve kreşlerden öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Lefkoşa Hayvan Barınağı’na ziyaretler gerçekleştirip, mama bağışında bulundu.

Çeşitli okul ve kreşlerden öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Lefkoşa Hayvan Barınağı’na ziyaretler gerçekleştirip, mama bağışında bulundu.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Ekim-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ziyaretlerde öğrencilere hayvan sevgisi, hayvanları korumanın ve barınaklardan hayvan sahiplenmenin önemi aktarıldı.

Ziyaretlerde LTB Sevimli Dostlar ekibi ziyaretçilere barınakla ilgili hazırlanan kitapçıkları hediye etti; Dikmen İlkokulu öğrencileri ise topladıkları bağışı yetkililere teslim etti.

Gün dolaysıyla ayrıca, LTB Sevimli Dostlar ekibi SOS Çocuk Köyü, Güzel Sanatlar Ortaokulu ile Dokuz Eylül İlkokulu’na giderek oradaki öğrencilere barınakla ilgili bilgiler verdiler.

LTB tarafından yapılan açıklamada barınaktaki dostların sahiplenilmesinin, sokak hayvanlarının kontrolsüz nüfusunu kontrol altına almayı sağladığı gibi, daha az maliyetle, bir cana güvenli bir yaşam ve bir yuva imkanı da sağladığı vurgulandı.

Barınaktaki dostları sahiplenmek isteyenlerin LTB’ye kayıt yaptırması, köpeğe ruhsat çıkarması ve köpek için uygun bir yere sahip olması gerektiği belirtilen açıklamada, yurttaşların barınakla ilgili her türlü bilgi için 0533 868 3377 numaralı telefondan belediyeye ulaşabilecekleri belirtildi.

Açıklamada, 12.00-14.00 saatleri arasında da Sanayi Bölgesi’nde (Araç Muayene binası yanı) yer alan barınağa giderek dostların ziyaret edilebileceği de ifade edildi.

LTB SEVİMLİ DOSTLAR WEB SİTESİ 15 EKİM’DE YAYINDA

LTB Sevimli Dostlar ekibinin yaptığı tüm çalışmalara ilişkin ayrıntılı haberlerin yer alacağı www.ltbsevimlidostlar.com web sitesi 15 Ekim’de hizmete sunulacak.

Site üzerinden sahiplenilebilecek sevimli dostlar güncel olarak yer alacak, ayrıca Barınağa online maddi destek yanında sevimli dostların ihtiyacının karşılanması da sağlanabilecek.