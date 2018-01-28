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Öğrencilerden LTB Paylaşım Mutfağı’na katkı

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Öğrencilerden LTB Paylaşım Mutfağı’na katkı
Ülkemizin en önemli sosyal dayanışma örnekleri arasında yer alan LTB Paylaşım Mutfağı’’na bir destek de Şehit Tuncer İlkokulu öğrencilerinden geldi. 

Sosyal sorumluluk bilincinin küçük yaslarda aşılanması ve farkındalık yaratmak amacı ile öğretmenlerinin başlatığı yardım kampanyasına destek veren  Şht. Tuncer İlkokulu öğrencileri evlerinden getirdikleri gıda maddelerini LTB Paylaşım Mutfağı çalışanlarına teslim etti. 

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’da örnek davranışlarından ötürü okuldan bir gurup öğrenci ile öğretmenlerini LTB’de ağrılayarak, öğrencileri Paylaşım Mutfağı ile ilgili bilgilendirdi.

Başkan Harmancı çocukların ziyaretinde yaptığı konuşmada ihtiyaçlı 147 bireyin günde 1 öğün yemek ihtiyacını karşılayan LTB Paylaşım Mutfağı’nın farklı kesimlerinden aldığı destek ile daha da büyüdüğüne dikkat çekti. 
Başkan Harmancı hiç kimsenin aç uyumaması düşüncesi ile yola çıktıklarını, bununla birlikte esas olanın böyle bir mutfağa kimsenin ihtiyaç duymadığı, mutfağın hizmetlerinin çoğaldığı değil azaldığı günlerin gelmesi temennisinde bulundu.

İmkanlar çerçevesinde ihtiyaçlı tüm insanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Başkan Harmancı gelir dağılımın adil olduğu, herkesin daha mutlu olduğuğu bir ülkede ve şehirde yaşamayı hak ettiğini vurguladı.

Başkan Harmancı ayrıca gelişim çağında ki çocuklara empati kurmayı ve duyarlı olmayı öğreten öğretmenleri de tebrik ederek bu durumun gelecek için umut verdiğini  sözlerine ekledi

Okul Müdürü’nden Başkan Harmancı’ya Teşekkür

Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü Uğur Çınar’da konuşmasında ihtiyaçlı bireylere hizmet veren ve tamamen gönüllülük esasına dayalı Paylaşım Mutfağı’nı hayata geçirdikleri için LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür etti.

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