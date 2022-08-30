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Öğrencilere başarısız oldukları derslerden ek sınav hakkı veriliyor

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Öğrencilere başarısız oldukları derslerden ek sınav hakkı veriliyor
Öğrencilere başarısız oldukları derslerden ek sınav hakkı veriliyor

Bakanlar Kurulu, “Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Sınav (Değişiklik) Tüzüğü"nü onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verdi.

Tüzüğe göre, 2021-2022 öğretim yılına mahsus olmak üzere; ortaokullar, genel lise, kolejler ile meslek liselerinin ara ve son sınıflarında okuyan ve mezun olma veya bir üst sınıfa geçme kriterlerini yerine getiremeyen öğrencilere başarısız oldukları derslerden ek sınav hakkı verilecek.

Ek sınavların sonucunda öğrencilerin başarı durumları sınıf geçme koşullarına göre değerlendirilecek. Yıl sonu başarı notu ile ek sınavda almış olduğu notlardan hangisi yüksekse bu not geçerli sayılacak.

Ek sınavların tarih ve düzenlemesi ise Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek.

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