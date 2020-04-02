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Öğrencilere Destek Devam Ediyor

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Öğrencilere Destek Devam Ediyor
Öğrencilere Destek Devam Ediyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, ülkede eğitim gören ve yardıma ihtiyacı olan yabancı uyruklu  öğrencilere destek vermeye ve yanlarında olmaya devam ediyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığının üniversiteler ile yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, yardıma ihtiyaç duyduğu tespit edilen yabancı  öğrencilere yapılan gıda yardımlarına ek olarak bugün 800 kasa portakal ve 6 bin adet süt öğrencilere dağıtılmak üzere üniversitelere teslim edildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yardımlaşmanın ve birlikteliğin önemine dikkat çekerek, bu süreçte öğrencilere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Öğrencilere seslenen Çavuşoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak tüm imkanlarımızla siz öğrencilerimizin her zaman yanında olacağız ve yaşadığımız bu zorlu süreci birlikte aşacağız” dedi.

Yardıma ihtiyaç duyan öğrencilerin belirlenmesi için bakanlığın yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini de ifade eden Çavuşoğlu, yaşanılan süreçte desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerini iletti.

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