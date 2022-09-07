Öğrencilere okul çantası dağıtıldı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, bu sabah, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nde çocuklara ‘‘İlk Okul Çantam’’ Projesi kapsamında çanta dağıttı.

Çanta dağıtımında projeye katkı koyan Casino İşletmecileri Birliği Başkanı Ahmet Arkın , Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Bölge Amirlikleri temsilcileri hazır bulundu.

Casino İşletmecileri Birliği yetkililerine projeye katkılarından dolayı teşekkür eden Bakan Taçoy, ekonomik koşulların zorlaştığı bir dönemde; dar gelirli ailelere, Sosyal Hizmetler Dairesi olarak , yeni eğitim ve öğretim yılında bir nebze de olsa ekonomik destek olmayı hedeflediklerini ifade etti. Taçoy, bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin artması temennisiyle, çocuklara yeni eğitim ve öğretim döneminde başarılar diledi.

Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından hayata geçirilen ‘İlk Okul Çantam Projesi’ kapsamında, 7-16 Eylül tarihleri arasında, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü ve Bölge Amirlikleri ile Büroları’nda, Daire’den yardım alan ailelerin ana okula ve ilkokula başlayacak olan çocuklarına okul çantası temin edilecek.