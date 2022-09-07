  • BIST 3.398,09
  • Altın 998.055
  • Dolar 18.2282
  • Euro 18.0339
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKACoronada bir ilk! Solunabilir Aşıya Onay Verildi

Öğrencilere okul çantası dağıtıldı!

» »
Taçoy, Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından hayata geçirilen ‘‘İlk Okul Çantam Projesi’’ kapsamında, Sosyal Hizmetler Dairesi’nden yardım alan ailelerin çocuklarına içerisinde kırtasiye malzemelerinin olduğu okul çantaları dağıttı.
Öğrencilere okul çantası dağıtıldı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, bu sabah, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nde çocuklara ‘‘İlk Okul Çantam’’ Projesi kapsamında çanta dağıttı.

Çanta dağıtımında projeye katkı koyan  Casino İşletmecileri  Birliği Başkanı Ahmet Arkın , Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Bölge Amirlikleri temsilcileri hazır bulundu.

Casino İşletmecileri Birliği yetkililerine projeye katkılarından dolayı teşekkür eden Bakan Taçoy, ekonomik koşulların zorlaştığı bir dönemde;  dar gelirli ailelere, Sosyal Hizmetler Dairesi olarak , yeni eğitim ve öğretim yılında bir nebze de  olsa ekonomik destek olmayı hedeflediklerini ifade etti. Taçoy, bu tarz sosyal sorumluluk projelerinin artması temennisiyle, çocuklara yeni eğitim ve öğretim döneminde başarılar diledi.

Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından hayata geçirilen  ‘İlk Okul Çantam Projesi’ kapsamında, 7-16 Eylül tarihleri arasında, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü ve Bölge Amirlikleri ile Büroları’nda, Daire’den yardım alan ailelerin ana okula ve ilkokula başlayacak olan çocuklarına  okul çantası temin edilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarıları görüşüldü!07 Eylül 2022 Çarşamba 14:34
  • Son 5 Yılda Trafik Kazalarında 134 Kişi Hayatını Kaybetti07 Eylül 2022 Çarşamba 14:29
  • Bakanlar Kurulu'na Cumhurbaşkanı Tatar başkanlık ediyor07 Eylül 2022 Çarşamba 14:22
  • İlk Okul Çantam Projesi Bakan Taçoy'un Katılımı İle Başladı07 Eylül 2022 Çarşamba 12:18
  • Bakanlar Kurulu toplandı07 Eylül 2022 Çarşamba 11:38
  • Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi’ne Güney Kıbrıs’tan 252 bin euro bağış07 Eylül 2022 Çarşamba 11:34
  • Denktaş: DP, UBP'nin arkasından sürükleniyor07 Eylül 2022 Çarşamba 11:33
  • Özersay: Nur topu gibi bir kaos daha doğdu!07 Eylül 2022 Çarşamba 11:29
  • Özersay: Nur topu gibi bir kaos daha doğdu!07 Eylül 2022 Çarşamba 11:23
  • Denktaş: DP, UBP'nin arkasından sürükleniyor07 Eylül 2022 Çarşamba 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti