Öğrencilere Verilen Tabletler Geri İsteniyor

Güney Kıbrıs’ta, pandemi döneminde okullarda yapılan uzaktan eğitim için öğrencilere verilen tabletlerin, geri istenmeye başlandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Okulları Kapatıyorlar Tabletleri Geri İstiyorlar” başlıklı haberinde, pandemi döneminde ortaya çıkan koşullar nedeniyle, geçtiğimiz iki ayda yapılan uzaktan eğitim için öğrencilere tahsis edilen tablet gibi cihazların, okullar tarafından geri istenmeye başlandığını yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak okulların, özellikle orta eğitim okullarının, tahsis edilen tabletleri geri getirmeleri amacıyla öğrencilerle iletişime geçtiklerini kaydetti.

Bazı durumlarda ise öğrencilere, cihazların geri getirilmemesi durumunda diplomalarının geç verileceğinin de söylendiğini yazan gazete, Eğitim Bakanlığı’nın ise bu durumun kendileriyle alakalı olmadığını, böyle bir talimat vermediklerini, bunun okul müdürlüklerinin yetkisindeki bir durum olduğundan söz ettiğini belirtti.

Rum Eğitim Bakanlığı’nın ilk baştaki açıklamasında uzaktan eğitim için çocuklara yardımcı olunması maksadıyla bahse konu cihazların okullara verildiğinden söz ettiğini yazan gazete, ilk baştan itibaren de cihazların ayrıca okullara ait olduğunu ve öğrenciler ödünç olarak verildiğinin söylendiğini belirtti.

Habere göre orta eğitimde, öğrencilere verilen tablet sayısı 200 iken, tüm okullara dağıtılan tablet sayısı ise 7 bin 400.