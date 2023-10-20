Öğrencileri kullanarak, haraç istedi! Yasaklı göçmen ilan edildi

Polis Genel Müdürlüğü’nün güvenlik raporuna göre, 22 Temmuz 1998 Dicle doğumlu T.C. uyruklu Şiyar Ay’ın Organize Suç Örgütü üyesi olarak KKTC'deki öğrencileri kullanarak Forex üzerinden faaliyet gösteren işletmelerden haraç istediği tespit edildi.

Bakanlar Kurulu, Şiyar Ay’ın yasaklı göçmen olarak ilan edilmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Polis Genel Müdürlüğünden gelen güvenlik raporunda, 22.7.1998 Dicle doğumlu T.C. uyruklu Şiyar Ay'ın, Organize Suç Örgütü üyesi olarak KKTC'deki öğrencileri kullanarak Forex üzerinden faaliyet gösteren işletmelerden haraç istediğinin tespit edilmesi nedeniyle, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca, barışı, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, Şiyar Ay'ın Yasaklı Göçmen olarak ilan edilmesine karar verdi.”