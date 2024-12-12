Öğrencilerin evi uyuşturucu yuvası çıktı

Polis memuru Ozan Özder mahkemede olguları aktardı.

Polis, 4 Aralık 2024 tarihinde Gasım Tarig Mohammedali Ahmed’in uyuşturucu sattığına dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, aynı gün zanlının kalmakta olduğu Yenişehir-Lefkoşa adresindeki evinin çevresinde pusu görevine başlandığını açıkladı. Polis, bir süre sonra zanlının evin çevresinde tespit edilerek, alıkonulduğunu belirtti.

Polis, zanlı Ahmed Atıf Khalil Farah’ın da evde tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru, evde yapılan aramada salondaki masa üzerinde satışa hazır paketlenmiş 17 gram uyuşturucu olduğuna inanılan hintkeneviri, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas tartı cihazı ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 2000 TL nakit para bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlı Ahmed Atıf Khalil Farah’ın yatak odasında yapılan aramada ise 3 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde ve öğütücü bulunarak, emare alındığını, her iki zanlının da tutuklandığını açıkladı. Polis memuru, Gasım Tarig Mohammedali Ahmed’in uyuşturucu maddeyi aranan bir şahıstan 200 euro karşılığında 25 gram olarak aldığını, 4 gramını tartıp, Ahmed Atıf Khalil Farah’a verdiğini, bir kısmını içtiğini söylediğini aktardı. Polis memuru, zanlı Ahmed Atıf Khalil Farah’ın da zanlı Gasım Tarig Mohammedali Ahmed’den 4 gram uyuşturucu aldığını ve bir kısmını içtiğini kabul ettiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlı Gasım Tarig Mohammedali Ahmed aleyhinde 25 gram uyuşturucu madde alma ve 4 gram uyuşturucu madde verme ve tasarrufu suçlarından, Ahmed Atıf Khalil Farah aleyhine ise 4 gram uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçlarından dava getirildiğini kaydetti. Polis memuru, her iki zanlının da öğrenci olduğunu, ancak Gasım Tarig Mohammedali Ahmed’in tasarrufunda ele geçirilen maddenin denetimli serbestlik kapsamı dışında olduğunu, ağır ceza mahkemesinde yargılanacağını ve hapis cezası almasının kuvvetle muhtemel olduğunu ifade ederek, 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Polis, Ahmed Atıf Khalil Farah’ın ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlı Ahmed Atıf Khalil Farah’ın yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-vücut yapmasına, 50 bin nakit teminat yatırmasına, 200 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.