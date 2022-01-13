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Öğrencilerine ‘Seks Karşılığında Yüksek Not’ Sözü Veren Akademisyene İki Yıl Hapis

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Öğrencilerine ‘Seks Karşılığında Yüksek Not’ Sözü Veren Akademisyene İki Yıl Hapis!
Öğrencilerine ‘Seks Karşılığında Yüksek Not’ Sözü Veren Akademisyene İki Yıl Hapis

Fas’ta, öğrencilerine ‘seks karşılığında yüksek not’ sözü veren bir akadamisyen iki yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Settat kentindeki Hassan I Üniversitesi’nde görev yapan bir grup akademisyen hakkında, cinsiyet ayrımcılığı yapmak, kadınlara karşı şiddet uygulamak ve ahlaka aykırı davrandıkları gerekçesiyle dava açılmıştı.

Ülkedeki yüksek eğitim kurumlarında yaşanan skandalların sonuncusu, geçen yıl eylül ayında öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki mesajlaşmalar sosyal medyaya sızdırılınca ortaya çıkmıştı. Yaşananlar kamuoyunu tepkisini çekmiş ancak ‘sürpriz olmamıştı.’

Bu tür şeylerin nadiren mahkemeye taşındığı, çoğunun üstünün kapandığı Fas’ta, bu akademisyenlerin yargılanması ses getirmiş, davanın farklı bir önemi olmuştu.

Bunlardan biri olan, ekonomi derslerine giren akademisyenin aldığı cezayla, ülkedeki üniversitelerde yaşanan tacizlerle mücadele ve önleme konusunda ilk kez önemli bir adım atıldığı belirtildi.

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