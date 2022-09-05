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Öğrencilerini dünya ile rekabete hazırlayan Yakın Doğu Kolejleri; Lefkoşa, Yeniboğaziçi ve Girne kampüsleri ile yeni eğitim dönemine hazır!

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Öğrencilerini dünya ile rekabete hazırlayan Yakın Doğu Kolejleri; Lefkoşa, Yeniboğaziçi ve Girne kampüsleri ile yeni eğitim dönemine hazır!
Öğrencilerini dünya ile rekabete hazırlayan Yakın Doğu Kolejleri; Lefkoşa, Yeniboğaziçi ve Girne kampüsleri ile yeni eğitim dönemine hazır!

Öğrencilerini dünya ile rekabete hazırlayan Yakın Doğu Kolejleri; Lefkoşa, Yeniboğaziçi ve Girne kampüsleri ile yeni eğitim dönemine hazır!

Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji ile eğitim kalitesini KKTC’nin her noktasına yayan Yakın Doğu Kolejleri, yeni eğitim dönemine hazır. IGCSE, IELTS, Pearson Edexcel ve Cambridge International gibi uluslararası sınavlarda ve YKS’de önemli başarılara imza atan Yakın Doğu Kolejleri, aynı başarıyı yeni eğitim döneminde de sürdürmeyi amaçlıyor. Öğrencileriyle buluşmasına sayıyılı günler kalan Yakın Doğu Kolejlerinde, bir yandan yeni dönem kayıtları da devam ediyor.

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Öğrencilerimizi, dünya ile rekabet edebilecekleri yetkinliklerle donatıyoruz

Yakın Doğu Kolejleri Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris, dünyada yaşanan hızlı dönüşüme dikkat çekerek, “Sınırların hızla saydamlaştığı günümüzde, bu hızlı değişime kolayca adapte olacak, değişimle birlikte kendini de değiştirecek, ayakta durabilecek insan tipinin yetiştirmek zorundayız” ifadelerini kullandı. Bu noktada gereken en önemli donanımın yabancı dil olduğunu söyleyen Asım İdris, “Öğrencilerimizi yabancı dile hakim, bilimsel düşünce yapısına sahip ve bilgi teknolojilerini de üst düzeyde kullanabilen bireyler olarak yetiştiriyoruz” dedi. İdris, “Bu bakışla ortaokul müfredatımızı yeniledik. Bilgisayar, ICT ve kodlama gibi alanlarda özel önem veriyoruz. Cambridge Üniversitesi’nin müfredatlarını kendi müfredatlarımızın içersine yerleştirdik ve bunları takip ediyoruz” ifadesini kullandı.

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IGCSE ve YKS seçenekleri bir arada!

Akademik Danışmanlık Merkezi ile öğrencilerinin gelecekleri için doğru yolu belirleyebilmesine destek olduklarını söyleyen Asım İdris, “Akademik Danışmanlık Merkezimizde iki uzman arkadaşımız rehberlik servisi haricinde görev yapıyor. Böylelikle öğrencilerin isteklerine, yeteneklerine, başarılarına, ailelerin isteklerine göre, uygun ülke, uygun üniversite ve bölümü bulmak için orta öğrenim sürecinde çalışmaya başlıyoruz. Bunu sağlayabilmek için de 9’uncu sınıftan itibaren kalıplaşmış dersler yerine, öğrencilere uygun seçmeli dersler oluşturduk. Çocuklarla ve aileleriyle birlikte ilerde hangi alanda okumak istediğini belirleyip yeteneklerini ve başarısını da değerlendirerek ders seçimini bu veriler ışığında yapıyoruz. IGCSE sınavları için 18 farklı dersten kendilerine uygun ders seçimi imkanı veriyoruz. 18 farklı ders seçeneği KKTC’de sadece Yakın Doğu Kolejinde var” dedi.

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Yakın Doğu Kolejlerinde, eğitimlerine yurtdışı yerine KKTC ya da Türkiye'de devam etmek de öğrenciler için önemli bir seçenek. Kolejlerde öğrencilere genellikle GCE ve YKS seçeneklerinden sadece birinin sunulduğunu hatırlatan İdris, “Yakın Doğu Koleji’nin Lefkoşa kampüsünde hem GCE hem de YKS seçeneğinin olması çocukların pasaport ve gelecek planlarına göre büyük bir seçenek ve avantaj sağlıyor” ifadesini kullandı.

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Akademik başarının yanında spor ve kültür de başrolde!

Asım İdris, öğrencilerin akademik gelişimleri kadar kendilerini keşfederek sosyalleşecekleri alanlar da açtıklarını söyleyerek, Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği sportif karşılaşmalarda 36 branşta yer aldığını belirtti. Aynı zamanda okul bünyesinde faal olan kulüpler de öğrencilere zengin bir sosyalleşme alanı sunuyor. Öğrencilerin KKTC dışında da pek çok etkinliğe katılımını sağladıklarını söyleyen Asım İdris, Pandemi sürecinden önce öğrencilerinin NASA ve CERN Laboratuvarını yerinde görmeleri için iki kez gezi düzenlediklerini söyleyerek, daha küçük yaş grupları için ise İzmir’de bulunan uzay kampına gidildiğini ifade etti. İdris, öğrenciler için çok önemli deneyimlere fırsat sağlayan bu tip organizasyonlara devam edeceklerini de söyledi.

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