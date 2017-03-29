Öğrencilerinin önünde idrarını yapan müdür açığa alındı

Kıbrıs Rum tarafında bir ilkokul müdürünün öğrencilerinin önünde pantolonunu indirip idrarını yapmasının ardından açığa alındı ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan Kıbrıs Rum Eğitim Bakanlığı görevlisi, okul müdürünün okul aile birliği tarafından şikayet edildiğini söyledi.

İddialara ismi verilmeyen bir köyün okulunda görevli olan müdür, bir grup öğrenciyi köy yakınlarındaki bir kilisenin çevre temizliğini yapmaya götürdüğü, öğrencilerden kendisi için ayrelli (kuşkonmaz) toplamalarını istediği ve bu sırada pantolonunu indirip idrarını yaptığı iddia edildi. Olayın ardından öğrencilerden birinin grubu terk edip yalnız başına okula yürüdüğü ifade edildi.

Bakanlık, konunun ciddi bir şekilde ele alındığını belirtirken okul müdürü iddiaları reddederken pantolonunun büyük geldiğini ve sürekli belinden düştüğünü anlattı.

Ancak iddialara göre birkaç gün sonra velilere yaptığı hareketi itiraf eden müdür, sağlık sorunları olduğunu ve idrarını tutmakta zorluk yaşadığını söyledi.