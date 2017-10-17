Öğrenciye okul otobüsü çarptı

UKÜ kampusu içinde 24 yaşındaki Seda Doğan adlı öğrenciye, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışırken okul otobusü çarptı. Doğan hastaneye kaldırıldı
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 14:20 sıralarında, Haspolat -Taşkent yolu üzerinde Orhan Saz (E-45) yönetimindeki TMK 970 plakalı otobüs ile Kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada yolun batı kısmından doğu kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Seda Doğan (K-23)’e çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırdığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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