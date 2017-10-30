“Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerde Bilişsel Strateji Uygulamaları” LAÜ’de ele alınacak

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Özel Gereksinimi Olan Çocuklar Uygulama, Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÖÇEM) tarafından “Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerde Bilişsel Strateji Uygulamaları” konulu konferans düzenlenecek.

LAÜ Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda, 3 Kasım Cuma günü 11:00 – 12:30 saatleri arasında gerçekleşecek konferansa Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emine Rüya Özmen konuşmacı olarak katılacak.

Konferansta, Okul çağı nüfusundaki çocukların yaklaşık %20-25’i okuduğunu anlama, matematik işlemler gibi akademik konularda zorlanmaları olan ve bu konuları öğrenmede güçlükle karşılaşan çocukların olduğunu ve bu çocuklar kimlerdir? Bu çocuklar için öğretmenlerin uygulayacağı öğretim stratejileri nelerdir? gibi konular ele alınacak.

Sorunların üstesinden nasıl gelinebileceği ve bu öğrenme güçlüğü kapsamındaki disleksia, discalcula vb. çocukların öğrenme yaşantılarında bozukluklarının en az düzeyde etkili olabilmesini sağlayacak, bilişsel stratejiler ve kendini düzenleme becerilerini nasıl öğretilebileceği Özmen tarafından ayrıntılı bir biçimde katılımcılara aktarılacak.