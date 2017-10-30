 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.467
  • Altın 155,319
  • Dolar 3,7882
  • Euro 4,4092
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMyanmar’da TRT World’e çalışan gazetecilere gözaltı

“Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerde Bilişsel Strateji Uygulamaları” LAÜ’de ele alınacak

»
“Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerde Bilişsel Strateji Uygulamaları” LAÜ’de ele alınacak
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Özel Gereksinimi Olan Çocuklar Uygulama, Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÖÇEM) tarafından “Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerde Bilişsel Strateji Uygulamaları” konulu konferans düzenlenecek.

LAÜ Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda, 3 Kasım Cuma günü 11:00 – 12:30 saatleri arasında gerçekleşecek konferansa Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı  Prof. Dr. Emine Rüya Özmen konuşmacı olarak katılacak. 

Konferansta, Okul çağı nüfusundaki çocukların yaklaşık %20-25’i okuduğunu anlama, matematik işlemler gibi akademik konularda zorlanmaları olan ve bu konuları öğrenmede güçlükle karşılaşan çocukların olduğunu ve bu çocuklar kimlerdir? Bu çocuklar için öğretmenlerin uygulayacağı öğretim stratejileri nelerdir? gibi konular ele alınacak.

Sorunların üstesinden nasıl gelinebileceği ve bu öğrenme güçlüğü kapsamındaki disleksia, discalcula  vb. çocukların öğrenme yaşantılarında bozukluklarının en az düzeyde etkili olabilmesini sağlayacak, bilişsel stratejiler ve  kendini düzenleme becerilerini nasıl öğretilebileceği Özmen tarafından ayrıntılı bir biçimde katılımcılara aktarılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • DAÜ’de ambargolar konuşuldu27 Ekim 2017 Cuma 17:12
  • DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü uluslararası kongrelere katıldı26 Ekim 2017 Perşembe 15:30
  • DAÜ’de “Araştırma üniversiteleri ve globalleşme stratejileri” konulu konferans26 Ekim 2017 Perşembe 15:06
  • DAÜ’den rekor kan bağışı26 Ekim 2017 Perşembe 14:04
  • ICES 2017, YDÜ’nün 38 bilimsel çalışmasıyla tamamlandı26 Ekim 2017 Perşembe 14:02
  • “Karahan On Air”, YDÜ İletişim Fakültesi’nin konuğu oldu26 Ekim 2017 Perşembe 13:58
  • Meme kanseri için farkındalık semineri25 Ekim 2017 Çarşamba 14:39
  • DAÜ’de Can Dost’a protez bacak25 Ekim 2017 Çarşamba 14:30
  • Akıncı: Üniversite sayısı 30'a varıyor24 Ekim 2017 Salı 16:19
  • Berova: “16 üniversitede 100 bin 629 öğrenci eğitim görüyor”24 Ekim 2017 Salı 10:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti