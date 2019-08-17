Öğrenmekten Keyif Alan Çocuklar…Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mezunları Düşüncelerini Aktardı

Çocukları erken yaşta üniversite çatısı altında bilim ve bilim insanlarıyla, sanat ve sanatçılarla, spor ve sporcularla buluşturmak, kendi yeteneklerinin farkına varıp kendi başarı öykülerini oluşturmalarını sağlamak üzere hayata geçirilen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ilk dönem mezunları üniversiteden mutlu ayrıldıklarını ifade ettiler.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin ilk öğrencileri eğitim programına katıldıkları Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde geçirdikleri dönemle ilgili duygu ve düşüncelerini aktardılar. Çocuk odaklı ders programını, yaratıcı ve keyifli bir ortamdan memnun kalan öğrenciler, kampüs dışı eğitim günlerinde kültür amaçlı yaptıkları gezilerde de hem eğlenip hem öğrendiklerini ifade ettiler. Alanlarında uzman profesör, doçent, yardımcı doçent, doktor ve uzman akademisyenlerle gerçekleştirdikleri programlarda kişisel gelişimlerine de destek sağladıklarını dile getiren öğrenciler soru sorma ve sorun çözme becerilerini geliştirdiklerini ayrıca öğrendiklerini deneyerek hayal güçlerini ve yeni fikirler geliştirdiklerini söylediler. Sorumluluk alma, grup içerisinde çalışma ve kişilere ve çevreye karşı duyarlılık konusunda farkındalık da geliştirdiklerini ifade eden öğrenciler hayvan sevgisini de pekiştirdiklerini dile getirdiler.

Çocuklar Kendilerini Tanıdılar…

Çocuk Üniversitesinden ne aldınız, ne öğrendiniz diye sorulan soruda ise ortak görüş, kendimizi tanıdık oldu. Çocuk dostu kampüs nasıl olmalıdır sorusuna verdikleri yanıt veren öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan göl etrafında binalar arasına cam bölme, yürüyüş yolları, parklar, bahçeler, açık hava amfi tiyatrosu ve sergi alanlarının olmasını hayal ettiler.

Küçük Adımlar Büyük Hayaller…

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Evren ve Galaksi Gurubu öğrencileri meslek seçimleri konusunda fikir edindiklerini ve kendilerine uygun olmayan alanları tanıdıklarını söylediler.

Cemaliye Baydar: Özay Günsel Çocuk Üniversitesi bize çok gelişimler sağladı. Evde bütün gün oturmak yerine buraya gelerek hem eğlendik hem öğrendik. Öğretmenlerimiz bizim için her zaman en iyisini istedi. En eğlenceli şekilde bize eğitim verdiler. Geleceğimiz için bir prova niteliğinde oldu. Meslek dallarından dersler aldık ve bunlar bize hangi mesleği seçmek istediğimiz konusunda fikir verdi. Pastacılık yani yemek bölümünün bana uygun olmadığını öğrendim. Fakat Psikoloji alanına yatkın olduğumu gözlemledim. Çok güzeldi. Öğretmenlerimiz her zaman kibar ve anlayışlı davrandı. Arkadaş gibi davranarak aynı zamanda da bizi eğittiler. Aslında burada kendimizi biraz tanımış olduk.

Atilla Gözütok: Özay Günsel Çocuk üniversitesinde bulunduğum zaman boyunca çok eğlendim, eğlenirken de öğrendim. Öğretmenlerimizi bize çok iyi baktılar. Değişik faaliyetlerde de bulunduk. Şeflikten hemşireliğe kadar birçok meslek dalını tanıdık. En çok sevdiğim dersler tıp alanındaki dersler oldu. Güzel ve doyurucu yemekler yedik. Haftada bir gün olmak üzere denize ve doğa gezilerine gittik. Kültür gezileri ile ülkemizi tanıdık. Burası bana gerçekten ne yapmaktan keyif aldığımı anlamama yardımcı oldu.

Pişirmekten ve Tasarlamaktan Keyif Aldılar…

Güneş Grubu öğrencileri ise en çok yemek yapmayı ve robotik kodlama uygulamasını beğendiler.

Adnan Menderes: Burayı ve öğretmenleri çok beğendim. Kendi pizzamı tasarlıyorum, robotik kodlama ve yüzme etkinliklerini çok beğendim. Robot tasarlamada, bir robotun mekanik düzeneklerin nasıl çalıştığını ve parçaları söküp takarak montaj yapmayı öğrendik. Önümüzdeki dönem Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’ne yine gelmeyi istiyorum.

Azra Yoğrancıoğlu: Özay Günsel Çocuk Üniversitesini seviyorum. Gelecek yıl yine gelmek istiyorum. Mimarlık Fakültesi ile pizzamı kendim tasarlıyorum etkinliğini çok beğendim. Kek, kurabiye ve pasta yapmak çok eğlenceliydi. Burada eğlenerek eğitim aldık.

Minikler Sportif Faaliyetlerde Eğlendi…

Dünya Grubu öğrencileri ise en çok yüzme ve sportif aktivitelerden keyif aldı.

Aziz Reşatoğlu: En çok resim dersini beğendim. Yüzme ve spor kulesinde yaptığımız sporlar eplenceliydi.

Ateş Behlül: Denize gitmeyi ve sportif etkinlikleri çok beğendim.

Arel Eriz: Yapılan aktivitelerde mimarlık fakültesini çok beğendim. Eğlenceli vakit geçirdik. Burada yeni arkadaşlar edindik.

Yeşim Bergü: Burada çok güzel vakit geçirdik. Veterinerlik, basketbol ve yüzme etkinliklerinden çok keyif aldım. Yemek ve tatlı pişirdik.