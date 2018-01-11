Öğretmen görevden alındı!

Güzelyurt’taki Barış İlkokulu’nda çocuklara kötü muamelede bulunduğu iddia edilen öğretmen Zihni Özçetiner hakkında soruşturma başlatıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı, Güzelyurt Barış İlkokulu’nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan ve “öğrencileri darp etmekle” suçlanan Zihni Özçetiner’i görevden aldı.
50 velinin polise ve okul müdürüne şikayeti üzerine harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, hem okula müfettiş gönderip soruşturma başlattı hem de soruşturma tamamlanana kadar söz konusu öğretmeni görevden aldı.
Veliler bakanlığa gitti
Barış İlkokulu’nda çocukları eğitim gören 50 veli, İngilizce öğretmen Zihni Özçetiner’i, öğrencileri darp ettiği ve kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla önceki gün polise suç duyurusunda bulundu.
Veliler dün de Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yetkililerle görüşerek, öğretmenle ilgili iddialarını iletti.
Veliler, şikayetlerini Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’na da bildirdi.
(Güren Tilki/Kıbrıs)
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