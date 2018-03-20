Öğretmen; güler yüzlü, sabırlı, esprili, özgüvenli, vizyon sahibi ve güvenilir olmalıdır...

LefkeAvrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesitarafından, “Türkiye’de Öğretmenlik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği”konulu panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü LAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanju Gürkan’ın yaptığı panele, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Asuman Seda Saracaloğlu ve Girne Amerikan Üniversitesi Öğretim ÜyesiProf. Dr. Nejat Sefercioğlu konuşmacı olarak katıldılar.

Prof. Dr. Asuman Seda Saracaloğlu, öğretmen olabilmek için resmi süreç, öğretmen nitelikleri, öğretmen yeterlilikleri, günümüzde öğretmenlik meslek becerileri, öğretmen performansının değerlendirilmesi konularında katılımcılara detaylı bilgiler aktardı.

Öğretmen niteliklerinden öğretmenin kişisel özelliklerini; demokrat, adaletli, anlayışlı, iletişime açık, güler yüzlü, sabırlı, esprili, özgüvenli, tutarlı, yenilikçi, vizyon sahibi, güvenilir, sorumluluk sahibi, model, etik, insancıl olarak sıralayan Saracaloğlu, öğretmen rollerinin, eğiticilik-öğreticilik-uzmanlık, kolaylaştırıcılık-destekleyicilik-rehberlik, modellik-liderlik-değişimcilik olduğunu ifade etti.

Öğretmenlik bilgisini genel kültür, alan eğitimi, öğretmenlik mesleği bilgisi olarak üç başlık altında toplayan Saracaloğlu, genel kültürü;öğretmenin öğrencilerine toplumun kültürü ve değer yargılarını aktarmak ve onların sosyalleşmesine katkıda bulunmak, yaşadığı çevreyi ve kültürel özelliklerini bilmek, çevresinde olan olaylara duyarlı olmak, gelişmeleri izleyebilmek, toplumu ilgilendiren sorunların farkında olmak ve bunlara çözüm yolları üzerinde düşünebilmek olarak açıkladı.

Saracaloğlu sunumunda, öğretmenlik meslek bilgisini; etkili planlama stratejileri, sınıf yönetimi ve motivasyonu sağlama teknikleri, öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerini tanıma, öğrenci seviyesinde öğretim yapabilme, zaman yönetimi, ölçme değerlendirme bilgisi olarak değerlendirdi.

Saracaloğlu, alan eğitim bilgisi; alandaki konunun nasıl öğretileceği, öğretmen adayının konu bilgisini en iyi şekilde nasıl öğreteceği konusunda bilgi sahibi olması, alan eğitimi bilgisinin öğretmenlere özgü olduğunu belirterek öğretmenlik bilgisini örnekler vererek açıkladı.

Sefercioğlu, öğrencilere meslek ile ilgili tavsiyelerde bulundu

Atatürk’ün öğretmeni nasıl gördüğü konusunda söylev ve demeçlerinde yer alan sözlerinden örnekler veren Sefercioğlu, Atatürk’ün eğitim-öğretim ve öğretmene verdiği değerin önemli olduğunu belirterek, LAÜ öğretmen adayı öğrencilere meslek ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

Öğretmenin sahip olması gereken özelliklere değinen Prof. Dr. Nejat Sefercioğlu, bir öğretmende öğretmen olma isteğinin bulunması, hangi branşın öğretmeni olursa olsun devamlı kendini yenilemesi, çağın teknolojisine kendini hazırlaması, sevecen, hoşgörülü, idealist ve affedici olması gerektiğini dile getirdi.