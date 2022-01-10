Öğretmen hazırlık ödenekleri ödeniyor

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 4 bin 55 öğretmene, 23, 451,303 TL ödeneceğini duyurdu.
Maliye Bakanı Dursun Oğuz yaptığı açıklamada daha önce varılan mutabakat gereği öğretmenlerin bugün hazırlık ödemelerinin yapılacağını söyledi.
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 4 bin 55 öğretmene, 23, 451,303 TL ödeneceğini duyurdu.
Maliye Bakanı Dursun Oğuz yaptığı açıklamada daha önce varılan mutabakat gereği öğretmenlerin bugün hazırlık ödemelerinin yapılacağını söyledi.
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