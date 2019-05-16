Öğretmen kız öğrenciyi sınıfta darp etti

Alithia ve diğer gazetelere göre videoda, o anda ders olmadığı anlaşılan bir sınıfa giren erkek öğretmenin, elinde tuttuğu bir şeyi almaya çalışan kız öğrenciye yüksek sesle bağırarak yüzüne peş peşe tokat attığı görülüyor.

Durumun basına yansıması üzerine Rum yetkili makamları, Eğitim bakanlığı, Orta Eğitim Öğretmen Sendikası ve Okul Aile Birlikleri’nden eleştiri açıklamaları geldi.

Eğitim Bakanlığı, kız öğrenciyi darp eden öğretmen hakkında disiplin soruşturması başlattı.