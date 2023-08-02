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Öğretmen Münhali...

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Öğretmen Münhali...
Öğretmen Münhali...

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) bir "Özel Ders (Rehber ) öğretmeni" istihdam edileceğini duyurdu.

KHK tarafından yazılı açıklamada alınacak öğretmenin muhtemel münhal yerinin Şehit İlker Kartel İlkokulu olduğunu açıklandı.

Münhal kadro için 28 Temmuz Cuma günü başlayan müracaatlar, 15 Ağustos Salı gününe kadar devam edecek.  İki oturum halinde düzenlenecek sınav ise 26 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.

 

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