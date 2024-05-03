  • BIST 10210.42
  • Altın 2389.586
  • Dolar 32.3116
  • Euro 34.7079
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKANew York'taki Gazze eylemlerinde 300 protestocu gözaltına alındı

Öğretmen sahte diploma iddiasıyla tutuklandı!

» »
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) sahte diploma alan öğretmen D.A.A Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Öğretmen sahte diploma iddiasıyla tutuklandı!

Polis memuru Dilara Ahmetoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi yetkililerinin yaptığı şikâyette zanlının ilk kaydının 21 Mart 2023 tarihinde yapılmasına rağmen, 17 Mart 2022 tarihinde yapılmış gibi gösterilerek Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü’nden tezli kaydının yapıldığını ancak o kaydın 28 Kasım 2023 tarihinde sistem üzerinden silinip, 6 Temmuz.2023 tarihinde aynı bölümün tezsiz kısmına yeniden kaydının yapıldığını belirtip, şikayetçi olduklarını söyledi. Polis, zanlının 19 Temmuz 2023 tarihinde söz konusu bölümden mezun edildiğini ve yüksel lisans diploması verildiğini belirtti.

Zanlının sahte diplomayı Eğitim Bakanlığı’na sunduğunu, transkripti ise polise teslim ettiğini söyleyen polis, bir devlet okulunda İngilizce öğretmeni olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Savcı Hasan Boşnak, polise zanlının izahat verip vermediğini sordu. Polis, zanlının sınavlara ve derslere girdiğini öne sürdüğünü açıkladı. Polis, bu beyanla ilgili gerekli araştırmanın yapıldığını kaydetti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 75 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 750 TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada iki gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dinçyürek: Teknolojik gelişimleri sağlıkta kullanıyoruz03 Mayıs 2024 Cuma 15:08
  • Bakan Arıklı, yeni Posta Dairesi Müdürü İskender’i kabul etti03 Mayıs 2024 Cuma 15:07
  • Açık artırma usulüyle mobilya ve beyaz eşya satılacak03 Mayıs 2024 Cuma 15:05
  • Elma ve çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü…03 Mayıs 2024 Cuma 14:46
  • Gönyeli ve Güzelyurt'ta kaza: 2 Yaralı, 1 tutuklu03 Mayıs 2024 Cuma 14:39
  • Girne ve Güzelyurt'ta uyuşturucu: 4 tutuklu03 Mayıs 2024 Cuma 14:30
  • Bu bölgelere su verilemeyecek...03 Mayıs 2024 Cuma 14:26
  • Şiddetleniyor... Meteoroloji’den “fırtına” uyarısı03 Mayıs 2024 Cuma 14:06
  • “Kamu Hizmeti Komisyonu Hizmetleri Algı Analizi Raporu” açıklandı…03 Mayıs 2024 Cuma 14:05
  • Meteoroloji Dairesi Pazar ve Pazartesi yağmur beklendiğini açıkladı03 Mayıs 2024 Cuma 14:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti