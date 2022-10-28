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Öğretmen Sendikaları Avrupa Parlamentosu’nda temaslarda bulundu

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Öğretmen Sendikaları Avrupa Parlamentosu’nda temaslarda bulundu
Öğretmen Sendikaları Avrupa Parlamentosu’nda temaslarda bulundu

 KTÖS, KTOEÖS ve DAÜ-SEN Avrupa Parlamentosu milletvekillleri Niyazi Kızılyürek ve Yorgos K. Yeorgiu ile Brüksel’de görüşerek, Kıbrıslı Türklerin AB'ye katılımının kolaylaştırılması gerektiğini belirtti.

Sendikalar toplantıda, Kıbrıslı Türkler ve AB arasındaki yakınlaşmaya ilişkin görüş ve önerilerini AP vekilleri ile paylaştı.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, milletvekilleri ile yapılan görüşmeye KTÖS adına Genel Sekreter Burak Maviş ve Mali Sekreter Erdoğan Emiroğulları, KTOEÖS adına Yönetim Kurulu üyesi Halil Alkım ve Hasan Hüral, DAÜ-SEN adına Başkan Ercan Hoşkara katıldı.

Sendikalar, Türkiye Komisyonu Raporuna ilişkin 7 Haziran 2022 tarihli Avrupa Parlamentosu kararına (2021/2250(INI)) atıfta bulunarak, Kıbrıs Türk toplumunun yerinin Avrupa Birliği olduğunu ve Rum Yönetimi'nin Kıbrıslı Türklerin AB'ye katılımını kolaylaştırma çabalarını hızlandırmaktan sorumlu olduğunu vurguladı.

Avrupa Komisyonu’nun “Yeşil Hat Tüzüğü”; “Mali Yardım Tüzüğü” ve bir türlü yasalaşamayan “Doğrudan Ticaret Tüzüğü”nü yeniden ele alması gerektiği belirtilirken, okulların, öğrencilerin ve öğretmenlerin Erasmus+ Programı’na, üniversitelerin de Bologna sürecine dahil olması için Avrupa Komisyonu’nun “Eğitim ve Kültür Tüzüğü” hazırlayarak Kıbrıs Türk toplumunun eğitim vizyonunun genişletilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Toplantıda sendikalar, Türkçe’nin resmi AB dili olması için yapılan çalışmaları desteklediklerini  ifade ederken, Güney Kıbrıs makamlarınca çıkarılan çeşitli zorluklar ve "Kıbrıs Cumhuriyeti" vatandaşı olan Kıbrıslı Türklerin yaptığı evlilikler ve bu evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık alamaması sorunu dile getirildi.

 
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