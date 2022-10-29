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Öğretmen Sendikaları Avrupa Parlamentosu’nda Temaslarda Bulundu

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Öğretmen Sendikaları Avrupa Parlamentosu’nda Temaslarda Bulundu
Öğretmen Sendikaları Avrupa Parlamentosu’nda Temaslarda Bulundu

 

KTÖS, KTOEÖS ve DAÜSEN Avrupa Parlamentosu milletvekillleri Niyazi Kızılyürek ve Yorgos K. Yeorgiu ile Brüksel’de görüşerek, Kıbrıslı Türklerin AB'ye katılımının kolaylaştırılması gerektiğini belirtti.

 

Sendikalar toplantıda, Kıbrıslı Türkler ve AB arasındaki yakınlaşmaya ilişkin görüş ve önerilerini AP vekilleri ile paylaştı.

 

Milletvekilleri ile yapılan görüşmeye KTÖS adına Genel Sekreter Burak Maviş ve Mali Sekreter Erdoğan Emiroğulları, KTOEÖS adına Yönetim Kurulu üyesi Halil Alkım ve Hasan Hüral, DAÜSEN adına Başkan Ercan Hoşkara katıldı.

 

Sendikalar, Türkiye Komisyonu Raporuna ilişkin 7 Haziran 2022 tarihli Avrupa Parlamentosu kararına (2021/2250(INI)) atıfta bulunarak, Kıbrıs Türk toplumunun yerinin Avrupa Birliği olduğunu ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, Kıbrıslı Türklerin AB'ye katılımını kolaylaştırma çabalarını hızlandırmaktan sorumlu olduğunu vurguladı.

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Bu bağlamda Avrupa Komisyonu’nun “Yeşil Hat Tüzüğü”; “Mali Yardım Tüzüğü” ve bir türlü yasalaşamayan “Doğrudan Ticaret Tüzüğü”nü yeniden ele alması gerektiği belirtilirken, okulların, öğrencilerin ve öğretmenlerin Erasmus+ Programı’na, üniversitelerin de Bologna sürecine dahil olması için Avrupa Komisyonu’nun “Eğitim ve Kültür Tüzüğü” hazırlayarak Kıbrıs Türk Toplumunun eğitim vizyonunun genişletilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

 

Toplantıda sendikalar, Türkçe’nin resmi AB dili olması için yapılan çalışmaları desteklediklerini ifade ederken, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarınca çıkarılan çeşitli zorluklar ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan Kıbrıslı Türklerin yaptığı evlilikler ve bu evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamaması sorunu dile getirildi.

 

Toplantıda Niyazi Kızılyürek ve Yorgos K. Georgiu yaptıkları çalışmaları aktararak, her iki toplumun geleceğinin Avrupa Birliği çatısı altında, birleşmeden yana olduğunu ifade etti.

Saygılarımızla,

 

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